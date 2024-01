Britische Lokführer wollen erneut streiken

London. Auch Großbritannien muss sich auf neue Streiks der Lokführer einstellen. Vom 29. Januar bis zum 6. Februar würden die Lokführer von 16 Unternehmen landesweit täglich abwechselnd die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft ASLEF am Montag mit. In der Zeit, in der ein Unternehmen nicht bestreikt werde, würde zudem Überstunden abgelehnt. Der »Arbeitgeber«-Verband Rail Delivery Group erklärte, man habe den Lokführern ein Gehalt weit über dem Durchschnittsverdienst in Aussicht gestellt. Das aktuelle Angebot belaufe sich auf 65.000 Pfund Sterling pro Jahr (rund 75.000 Euro). Der Konflikt zieht sich bereits seit 2022. Es hat bereits mehrere Arbeitsniederlegungen gegeben. (Reuters/jW)