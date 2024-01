Euro-Zone wohl in der Rezession

Frankfurt am Main. Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Ende 2023 womöglich in die Rezession gerutscht. Einige Indikatoren deuteten auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung auch im Dezember und damit im vierten Quartal hin, sagte der Stellvertreter von Notenbankchefin Christine Lagarde am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Madrid laut Redetext. Eine technische Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2023 sei möglich. Von Juli bis September war das BIP im Währungsraum um 0,1 Prozent geschrumpft. Schrumpft die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Volkswirte von Rezession. Guindos sprach auch von schwachen Aussichten. »Die Verlangsamung der Aktivität scheint breitgefächert zu sein«, sagte er, das reiche vom Bau über die Industrie bis zum Dienstleistungssektor. (Reuters/jW)