Afghanistan: Ansturm auf Passbehörde

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es am Mittwoch zu einem Ansturm auf die Passbehörde gekommen. Lokalen Medien zufolge versuchten Tausende Menschen aus dem ganzen Land, einen Passantrag zu stellen. Die Behörde hatte vorab eine Ausstellung des Reisedokumentes für dringende Fälle ohne vorherige Anmeldung in Aussicht gestellt. »Manche Menschen tauchten schon um Mitternacht mit Decken auf«, sagte ein Augenzeuge gegenüber dpa. Zuletzt konnten Anträge in dem von den islamistischen Taliban regierten Land nur online gestellt werden, die Ausstellung eines Passes dauerte oft bis zu einem Jahr. (dpa/jW)