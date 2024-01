Polen: Verhafteter Exminister im Streik

Warschau. Polens am Dienstag inhaftierter Exinnenminister Mariusz Kamiński ist am Mittwoch in den Hungerstreik getreten, wie aus einer am gleichen Tag von der PiS-Partei auf der Plattform X veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Er halte seine Verurteilung für politische Rache, schreibt Kamiński darin. Präsident Andrzej Duda hatte Kamiński und seinen ehemaligen Stellvertreter Maciej Wąsik am Dienstag im Präsidentenpalast empfangen, während die Polizei die beiden PiS-Politiker ins Gefängnis bringen sollte. Nach mehreren Stunden wurden sie dort schließlich gefasst und kamen in Haft. (dpa/jW)