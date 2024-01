»Größter industrieller Arbeitgeber«

Berlin. Wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch bei der Vorstellung einer Konjunkturprognose für 2024 erklärte, wurden 2023 mit Informationstechnologie (IT), Telekommunikation und Unterhaltungselek­tronik insgesamt 215 Milliarden Euro umgesetzt, zwei Prozent mehr als 2022. Für das laufende Jahr sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ein Wachstum um 4,4 Prozent auf 224,3 Milliarden Euro voraus. Bis Ende 2024 sollen 36.000 neue Arbeitsplätze in der Branche entstehen, was die Gesamtzahl auf 1,368 Millionen erhöhen würde. Laut Wintergerst ist die Branche »der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland, noch vor der Automobilbranche, dem Maschinenbau sowie der Chemie- und Pharmaindustrie«. (dpa/jW)