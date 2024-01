Die Linke: Tobias Bank legt Amt nieder

Berlin. Der Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Tobias Bank, ist am Mittwoch überraschend zurückgetreten. In einer von der Pressestelle des Parteivorstandes verbreiteten Mitteilung hieß es am Nachmittag, Bank habe die beiden Parteivorsitzenden darüber informiert, dass er sein Amt niederlegt. Janine Wissler und Martin Schirdewan dankten Bank »für das Engagement und die geleistete Arbeit«. Die kommissarische Bundesgeschäftsführung sollen demnach die beiden stellvertretenden Bundesvorsitzenden Katina Schubert und Ates Gürpinar übernehmen. Bank, der aus dem Landesverband Brandenburg kommt, hatte sich im Juni 2022 als Bewerber für das Amt des Bundesgeschäftsführers beim Parteitag in Erfurt unerwartet gegen Janis Ehling durchgesetzt, der der »bewegungslinken« Strömung zugerechnet wird und als Wunschkandidat der Parteispitze gegolten hatte. (jW)