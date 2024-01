Biden hält an erkranktem Minister fest

Washington. US-Präsident Joseph Biden will an Lloyd Austin als Verteidigungsminister festhalten. Ein Sprecher des Präsidialamts gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Biden erst am gleichen Tag von dessen Krebsdiagnose erfahren habe. Austin war am Neujahrstag ins Krankenhaus und dort auf die Intensivstation gebracht worden. Sein Ministerium hatte dies zunächst vor der Öffentlichkeit, dem Kongress, Biden und auch Austins Stellvertreterin geheimgehalten. Da ein Verteidigungsminister im Kriegsfall jederzeit erreichbar sein muss, fordert die Opposition nun den Rücktritt Austins. (Reuters/jW)