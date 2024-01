Gefechte zwischen Israel und Libanon

Beirut. An der Grenze zwischen Libanon und Israel ist es am Mittwoch erneut zu wechselseitigem Beschuss gekommen. Nach eigenen Angaben griff die israelische Armee Einrichtungen der Hisbollah an, wobei schon in der Nacht auf Mittwoch auch eine Kommandozentrale der Miliz getroffen worden sei. Die Hisbollah bestätigte den Tod eines Kämpfers. Unterdessen sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am selben Tag bei einem Besuch in Beirut weitere 15 Millionen Euro an Hilfen für die libanesische Armee zu und forderte, dass die Hisbollah sich aus dem Grenzgebiet zurückziehe. (dpa/Reuters/jW)