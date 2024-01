BRD: 150 IRIS-T-Raketen für Saudi-Arabien

Berlin. Die BRD liefert bereits wieder Waffen an die wahabitische Golfmonarchie Saudi-Arabien. Der Bundessicherheitsrat hat Ende 2023 den Export von 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs IRIS-T erlaubt, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch bestätigte. Im November 2018 hatte die damalige Regierung von SPD und CDU/CSU einen Exportstopp verhängt. Gründe dafür waren die Beteiligung Saudi-Arabiens am Krieg im Jemen sowie der Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi. Saudi-Arabien verfügt über 72 »Eurofighter«-Kampfjets, die mit den jetzt genehmigten Raketen bewaffnet werden. (AFP/jW)