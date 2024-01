Ansarollah verstärken Angriffe im Roten Meer

Washington. Die weite Teile Jemens kontrollierende Ansarollah-Miliz (Huthi) hat erneut ein US-Schiff beschossen. Dabei seien zahlreiche ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt worden, führte ihr militärischer Sprecher Jahja Sari am Mittwoch in einer Fernsehansprache aus. Zuvor hatten die USA und Großbritannien nach eigenen Angaben über dem Roten Meer 21 Drohnen und Raketen abgefangen. Es habe sich um den größten Angriff bislang gehandelt, sagte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps. Laut US-Zentralkommando sei es der 26. Angriff der Ansarollah auf Handelsrouten im Roten Meer seit Mitte November gewesen. Die Ansarollah wollen erreichen, dass Israel den Gazakrieg sofort beendet. Seitdem wird das Rote Meer von Handelsschiffen weitgehend gemieden. Auch im israelischen Hafen von Eilat kamen kaum mehr Waren an. (Reuters/jW)