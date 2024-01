Neonaziverlag operiert offenbar trotz Anklage

Leipzig. Der faschistische »Schelm«-Verlag operiert offenbar von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und einem demnächst vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnenden Prozess unbeeindruckt weiter auch in der Bundesrepublik. Wie die Leipziger Volkszeitung am Sonnabend online berichtete, können bis heute Nachdrucke von Propagandaschriften der Nazis inklusive Adolf Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf« vom Verlag bezogen werden. Dieser verwende »anonyme Absender aus dem EU-Bereich«, Sendungen würden Absender in Polen nennen. Gegen drei mutmaßliche Beteiligte hatte der Generalbundesanwalt im Sommer 2023 Anklage erhoben. (jW)