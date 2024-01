Stadt sucht Zeugen von »Liverpool«-Anschlag

München. Die Stadt München sucht derzeit nach Zeugen und Hinweisen zum rechtsterroristischen Anschlag auf den Nachtklub »Liverpool« vor 40 Jahren, wie der Bayerische Rundfunk am Freitag berichtete. Zwei dafür verurteilte Täter hatten am 7. Januar 1984 jeweils einen Benzinkanister in den Eingangsbereich in der Schillerstraße geworfen und das Lokal in Brand gesetzt. Acht Menschen wurden verletzt, die damals 20jährige Garderobenfrau Corinna Tartarotti starb drei Monate nach dem Anschlag an den Folgen. »Wenn sich Menschen daran erinnern und ihre Erinnerung mit uns teilen würden, oder auch Corinna Tartarotti kannten, würden wir uns freuen, wenn sie sich mit uns in Kontakt setzten«, sagte Moritz Kienast vom Kulturreferat der Stadt dem Sender. (jW)