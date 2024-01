Bei Boeings sind Schrauben locker

Seattle. Nachdem sich vom Rumpf einer Boeing 737 Max am Freitag auf dem Flug von Portland nach Ontario ein Teil löste, berichteten die US-Airlines Alaska und United am Montag (Ortszeit) von losen Schrauben und Teilen bei weiteren Maschinen dieses Typs. Laut Website »The Air Current« sind bei mindestens fünf Maschinen von United Airlines die Schrauben lose und die Rümpfe locker. United hat 79 Flugzeuge des Typs, Alaska 65. Weltweit gibt es gut 170 Maschinen, die 2019/2020 nach tödlichen Abstürzen lange am Boden blieben, bis ein Flugassistenzsystem nachgebessert worden war. (dpa/jW)