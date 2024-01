China ist weltgrößter Autoexporteur

Beijing. Auf dem chinesischen Automarkt wurden im vergangenen Jahr 21,93 Millionen Einheiten verkauft, 5,3 Prozent mehr als 2023, teilte der Autoverband China Passenger Car Association am Dienstag mit. Es war das dritte Wachstumsjahr in Folge. Seit Anfang 2023 tobt auf dem weltgrößten Automarkt ein Preiskampf, Elon Musk hat den in Gang gesetzt, inzwischen sind mehr als 40 Marken beteiligt. Die Ausfuhren aus China stiegen 2023 um 62 Prozent auf den Rekordwert von 3,83 Millionen Fahrzeugen, wodurch die Volksrepublik Japan als weltgrößten Autoexporteur überholte. Rund drei Millionen Fahrzeuge verkaufte BYD Auto auf ausländischen Märkten, knapp 62 Prozent mehr als im Jahr zuvor. (Reuters/jW)