Betreiber für LNG-Terminals gefunden

Bonn. Die bundeseigene Deutsche Energy Terminal GmbH hat einen Betreiber für die vier LNG-Terminals an der Nordseeküste gefunden: Der litauische Energiekonzern Klaipedos Nafta (KN) wird nach eigenen Angaben vom Montag abend den kommerziellen Betrieb der beiden Anlagen in Wilhelmshaven sowie der Anlagen in Brunsbüttel und Stade übernehmen. Der Vertrag laufe zwei Jahre. Der litauische Staatskonzern betreibt bereits Teile der Anlagen. (dpa/jW)