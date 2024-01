VW und BMW mit Absatzplus

Berlin. VW hat 2023 rund 9,24 Millionen Fahrzeuge seiner Marken ausgeliefert, zwölf Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Wolfsburger Autokonzern am Dienstag mitteilte. BMW meldete gleichentags sogar einen Absatzrekord für 2023. Mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce wurden ausgeliefert, ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber 2022. VW hat sein Ergebnis dem Markt in Westeuropa zu verdanken. Hier stieg der Absatz um gut ein Fünftel auf 3,27 Millionen Fahrzeuge. Der chinesische Markt kam mit einem Plus von knapp zwei Prozent auf 3,24 Millionen Autos. In der Volksrepublik musste der langjährige Marktführer zuletzt die Absatzkrone abgeben. In Nordamerika wurden 990.000 Fahrzeuge verkauft, 18 Prozent mehr als 2022. (Reuters/jW)