Ostdeutsche Wirtschaft auf Talfahrt

Dresden. Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft ist weiter auf Talfahrt. Wie das Ifo-Institut am Dienstag in Dresden mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex im Dezember von 90,6 Punkte auf 88,6 Punkte. Die Wirtschaft beurteilt ihre aktuelle Lage schlechter, auch ihre Erwartungen für die kommenden Monate sanken deutlich, vor allem im Dienstleistungssektor, im Handel und im Bauhauptgewerbe. Der Ifo-Index basiert auf etwa 1.700 monatlichen Meldungen von Unternehmen. (dpa/jW)