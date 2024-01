Treckerkonvois erneut auf den Straßen

Magdeburg. Auch am Dienstag blockierten Traktoren wieder Autobahnauffahrten und Kreuzungen von Bundes- und Landesstraßen. Konvois mit bis zu 150 Fahrzeugen behinderten den Verkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg. Beim Auftakt der Protestwoche am Montag waren laut Bauernverband bundesweit 100.000 Trecker unterwegs. »Für heute haben wir einen ruhigeren Tag eingelegt, morgen wird wieder nachgelegt«, sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Dienstag zu RTL/ntv. (dpa/jW)