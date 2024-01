Weltbank prognostiziert Wirtschaftsflaute

Washington. Das Wachstum der globalen Wirtschaft wird sich nach Ansicht der Weltbank 2024 das dritte Jahr in Folge verlangsamen. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich um 2,4 Prozent wachsen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose. 2023 lag das Plus bei 2,6 Prozent, 2022 bei drei Prozent. Damit würde das Wachstum schwächer ausfallen als in den Jahren der Finanzkrise 2008/09 oder zu Zeiten der asiatischen Finanzkrise in den 1990er Jahren sowie nach der geplatzten Internetblase Anfang der 2000er Jahre, sagte der stellvertretende Weltbank-Chefvolkswirt Ayhan Kose. (Reuters/jW)