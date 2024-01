Hisbollah will keine Eskalation

Beirut. Am Dienstag hat die Hisbollah betont, dass sie keine Eskalation des Konflikts mit Israel anstrebe, »aber wenn Israel ihn ausweitet, ist die Antwort unvermeidlich, und zwar in dem Maße, das zur Abschreckung Israels erforderlich ist«, sagte der stellvertretende Generalsekretär Naim Kassem im libanesischen Fernsehen. Am Dienstag wurden bei einem israelischen Angriff drei Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon getötet. Die Hisbollah erklärte, dass sie mit Drohnen das israelische Armeehauptquartier in Safed im Norden Israels angegriffen habe. Dies sei Teil der Vergeltung für die Tötung des stellvertretenden Hamas-Chefs Saleh Al-Aruri in Beirut und des Hisbollah-Kommandeurs Wissam Tawil. (Reuters/jW)