Israel: Hamas-Vertreter in Syrien getötet

Tel Aviv. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge in Syrien ein ranghohes Hamas-Mitglied getötet. Hassan Akascha sei in Beit Dschinn »eliminiert« worden, erklärte die Armee am Montag. Er sei »eine zentrale Figur«, die für den Raketenbeschuss durch die Hamas in den vergangenen Wochen von syrischem Territorium aus auf Israel verantwortlich gewesen sei. Von der lag zunächst keine Reaktion vor. Seit Beginn des Gazakrieges habe Akascha deren »terroristische Zellen« geleitet, hieß es in der Armee-Erklärung. (AFP/jW)