Drei-Tage-Streik bei der Bahn begonnen

Berlin. In ihrem Arbeitskampf mit der Deutschen Bahn wollte die Lokführergewerkschaft GDL bei Redaktionsschluss am Dienstag ab 18 Uhr den Güterverkehr bestreiken. Ab Mittwoch, zwei Uhr, sollte dann auch der Personenverkehr der Deutschen Bahn und weiterer Bahnunternehmen lahmgelegt werden – bis Freitag, 18 Uhr. Die Bahn AG hoffte am Dienstag noch auf einen Streikabbruch durch eine Gerichtsentscheidung. Das Landesarbeitsgericht Hessen beriet ab 17 Uhr in zweiter Instanz über einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung, den das Arbeitsgericht Frankfurt am Main am Montag abend in erster Instanz abgewiesen hatte. Ende Dezember hatten 97 Prozent der GDL-Mitglieder für unbefristete Streiks zur Durchsetzung einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich gestimmt. (dpa/jW)