Gaza: Krankenhäuser im Süden vor Kollaps

Gaza-Stadt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich am Dienstag besorgt über den möglichen Kollaps von Krankenhäusern im südlichen Gazastreifen geäußert. Das Gesundheitssystem breche sehr schnell zusammen, sagte Sean Casey, WHO-Koordinator von medizinischen Notfallteams in Gaza. Schwerpunkt der israelischen Angriffe war zuletzt neben dem Zentrum Gazas die Stadt Khan Junis. Dort sollen laut israelischer Armee 40 palästinensische Kämpfer getötet worden sein. Zudem seien die Streitkräfte in Tunnelschächte eingedrungen. Am Dienstag machte ein Video in sozialen Netzwerken die Runde, das ein israelisches Militärfahrzeug zeigt, das einen angeschossenen Jugendlichen in Tulkarm in der Westbank überfährt und tötet. Israelische Soldaten sollen Sanitäter daran gehindert haben, dem Verletzten und einem weiteren Angeschossenen zu helfen. (jW/Reuters)