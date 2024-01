IMK: Deutsche Wirtschaft wird 2024 schrumpfen

Düsseldorf. Die deutsche Wirtschaft steht nach Ansicht des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auch 2024 vor einem schwierigen Jahr. Die Konjunkturforscher rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent schrumpfen wird. Das teilte das IMK am Montag in Düsseldorf mit. Eine der Hauptursachen sehen die Experten in der »Schuldenbremse«, die wichtige Investitionen erschwere. (dpa/jW)