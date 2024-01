IG Metall fordert Milliarden für Industrie

Berlin. IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat staatliche Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den ökologischen Umbau der Industrie gefordert. Dafür könnte ein Sondervermögen eingerichtet werden in einer Größenordnung von 500 bis 600 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030, sagte Benner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabend). Diese Summe werde nötig sein, damit der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien und der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur gelinge. »Die Industrie befindet sich in der kritischsten Phase seit Gründung der Bundesrepublik«, sagte die Gewerkschafterin. (dpa/jW)