Pakistan: Schikane gegen Opposition

Islamabad. Pakistans Oberster Gerichtshof hat wenige Wochen vor der bevorstehenden Parlamentswahl die Chancen der Oppositionspartei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) des inhaftierten Expremiers Imran Khan drastisch beschränkt. Demnach darf die PTI bei dem Urnengang ihre Parteisymbole nicht mehr verwenden, wie dpa am Sonntag mitteilte. Das dürfte es PTI-Sympathisanten erschweren, bei der Abstimmung am 8. Februar ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, da PTI-Kandidaten nun nicht mehr von unabhängigen Bewerbern zu unterscheiden sind. (dpa/jW)