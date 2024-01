Nach Wahl: US-Delegation besucht Taiwan

Taipeh. Nach der Präsidentschaftswahl in Taiwan ist am Sonntag eine US-Delegation auf der Insel eingetroffen, um Gespräche mit »einer Reihe von führenden politischen Persönlichkeiten« führen, wie AFP am Sonntag unter Berufung auf US-Quellen berichtete. Teilnehmer der Delegation seien unter anderem ein ehemaliger Sicherheitsberater und ein früherer Vizeaußenminister der USA. Am Sonnabend hatten auf der völkerrechtlich zu China gehörenden Insel Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden. Der Unabhängigkeitsbefürworter Lai Ching-Te von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) ging zwar mit 40 Prozent der Stimmen als Sieger aus der Wahl hervor, verfügt aber über keine eigene Mehrheit zur Regierungsbildung. Die konkurrierende Guomindang (GMD), die das Verhältnis zu Beijing verbessern will, kam mit 33 Prozent auf den zweiten Platz. (AFP/jW)