London investiert in Kernbrennstoff

London. Großbritannien will 300 Millionen Pfund für ein neues Programm zur Herstellung von Kernbrennstoff zur Stromerzeugung ausgeben. »Der Start des HALEU-Programms wird Großbritannien in die Lage versetzen, die Welt mit speziellem Kernbrennstoff zu versorgen und Putins Russland weiter zu isolieren«, schrieb das Ministerium für Energiesicherheit in einer Erklärung am Sonntag. Die erste Produktionsanlage soll Anfang der 2030er Jahre im Nordwesten Englands in Betrieb genommen werden. Großbritannien war eines von mehr als 20 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich und Südkorea, die vor kurzem eine Verpflichtung zur Verdreifachung der weltweiten Nuklearkapazität bis zum Jahr 2050 unterzeichnet haben. (Reuters/jW)