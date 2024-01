Gewalt bei Wahlen in Bangladesch

Dhaka. Rund 30 Vorfälle von Gewalt haben die Parlamentswahl in Bangladesch am Sonntag überschattet. Die Polizei habe in diesem Zusammenhang mindestens sieben »Unruhestifter« festgenommen, sagte ein Sprecher der Wahlkommission. Die größte Oppositionspartei, die Bangladesh Nationalist Party, boykottierte die Wahl, da sie ihrer Ansicht nach nicht fair ablief. Nahe einem Wahllokal in Dhaka sind nach Polizeiangaben zwei Bomben explodiert, wobei vier Personen verletzt wurden. Insgesamt hätten nur rund 40 Prozent der etwa 120 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, hieß es. Die Resultate werden an diesem Montag erwartet. (dpa/jW)