Beschuss zwischen Israel und Libanon

Beirut. Im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon hat es auch am Wochenende gegenseitige Angriffe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah gegeben. In der Nacht auf Sonntag sei ein »feindliches Fluggerät« aus dem Libanon über Nordisrael abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden mehrere Grenzorte von israelischem Artilleriebeschuss getroffen. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer. Am Sonnabend hatte die Hisbollah nach eigenen Angaben insgesamt 62 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgeschossen. Ziel des Angriffs sei eine Militärbasis nahe der Ortschaft Meron in Nordisrael gewesen, fügte die Organisation hinzu. Bei dem Angriff handele es sich um eine »erste Reaktion« auf die Tötung des zweithöchsten Anführers der Hamas im Ausland, Saleh Al-Aruri, am Dienstag in Beirut, betonte die Hisbollah, die Israel dafür verantwortlich macht. (dpa/jW)