Polnische Bauern beenden Grenzblockade

Warschau. Polnische Bauern haben ihre Blockade des Übergangs Medyka an der Grenze zur Ukraine ausgesetzt. Eine entsprechende Vereinbarung sei nach einem Treffen der Bauern mit Landwirtschaftsminister Czesław Siekierski unterzeichnet worden, meldete das Portal Onet.pl am Samstag. Demnach erklärte sich der Minister nach langen Verhandlungen bereit, drei Kernforderungen der Landwirte zu erfüllen. So soll es staatliche Subventionen für den Kauf von Mais geben, außerdem wird der Umfang von Liquiditätskrediten erweitert. Die steuerliche Belastung der Landwirte soll zudem auf dem Niveau des vergangenen Jahres bleiben. (dpa/jW)