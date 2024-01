Paris: Tausende gedenken ermordeter Kurdinnen

Paris. Elf Jahre nach der Ermordung von drei Kurdinnen mitten in Paris haben Tausende Menschen am Sonnabend erneut Aufklärung in dem Fall gefordert. Bei einer Demonstration durch die Innenstadt verlangten sie die Aufhebung der Geheimhaltung, die nach dem Anschlag verhängt worden war. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich mehr als 10.000 Menschen aus Frankreich, Deutschland, Belgien und anderen europäischen Ländern. In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar 2013 waren Sakine Cansız, Fidan Doğan und Leyla Şaylemez in den Räumen des Kurdischen Informationsbüros in der Nähe des Pariser Nordbahnhofes mit Schüssen in Kopf und Bauch ermordet worden. (AFP/jW)