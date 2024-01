Bundesbank wirbt für digitalen Euro

Frankfurt am Main. Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz wirbt weiter für einen digitalen Euro. »Dass viele Leute skeptisch sind«, räumte er in einer dpa-Mitteilung vom Freitag ein: »Um so mehr müssen wir informieren und überzeugen, welche Vorteile der digitale Euro mit sich bringt.« Anonymität gehört nicht dazu, auch die Bundesbank ist überzeugt davon, dass eine »vollständige Anonymität von Zahlungen ohne jegliche digitale Spuren« sich »mit digitalem Geld nicht darstellen« lässt. (dpa/jW)