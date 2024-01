Iran: Opferzahl nach Anschlag gestiegen

Teheran. Nach den Suizidanschlägen im Iran auf Besucher des Grabs des vor vier Jahren von den USA getöteten Generals Kassem Soleimani ist die Zahl der Todesopfer am Freitag auf 89 gestiegen. Der Anschlag von Mittwoch war der verheerendste in der Geschichte der Islamischen Republik. Bei einer Trauerfeier in der Stadt Kerman drohte der Kommandeur der Revolutionsgarden, Hossein Salami, mit Vergeltung. Laut Innenminister Ahmed Wahidi habe es weitere Festnahmen in Zusammenhang mit der Attacke gegeben, für die am Donnerstag die Dschihadisten des »Islamischen Staats« die Verantwortung übernommen hatten. (AFP/jW)