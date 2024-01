Serbische Fahrzeuge im Kosovo ohne Aufkleber

Pristina. Im Streit zwischen Belgrad und Pristina um den Status des Kosovo müssen Fahrer serbischer Fahrzeuge, die in die durch die NATO abgespaltene serbische Provinz fahren, die Hoheitszeichen nicht mehr überkleben. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Kosovo-Administration am Donnerstag abend. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt trat die neue Regelung am Freitag in Kraft. (dpa/jW)