USA: Trump ruft Oberstes Gericht an

Washington. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Ausschluss von den Vorwahlen im Bundesstaat Colorado das Oberste Gericht der USA angerufen. Das gab ein Anwalt des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Der Schritt war erwartet worden, nachdem der Supreme Court von Colorado Trump am 19. Dezember von der dortigen Vorwahl ausgeschlossen hatte. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Trump in Maine Einspruch gegen seinen Ausschluss von den dortigen Vorwahlen eingelegt hat. Die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl im November beginnen am 15. Januar. (Reuters/jW)