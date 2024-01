Regierungspartei in Serbien gewinnt Wahlen

Belgrad. Die serbische Regierungspartei SNS von Präsident Aleksandar Vuçić hat nach Auszählung aller Stimmen die Parlamentswahl in Serbien gewonnen. Wie die nationale Wahlkommission am Mittwoch angab, kam Vuçićs Partei auf 46,75 Prozent der Stimmen, während das Oppositionsbündnis »Serbien gegen Gewalt« 23,66 Prozent erzielte. Seit der Wahl am 17. Dezember hatte es Wahlbetrugsvorwürfe von Seiten der Opposition und Proteste gegen die Regierung gegeben. Vuçić lehnte eine internationale Untersuchung zu dem Urnengang am Dienstag ab. (AFP/jW)