Deutsche Börse kauft wieder eigene Aktien

Jörg Halisch/dpa Anzeigetafel im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt, 14.12.2023

Eschborn. Anteilseigner der Deutschen Börse sollen 2024 vom ersten Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens seit sechs Jahren profitieren. Vom 2. Januar an will der Dax-Konzern für bis zu 300 Millionen Euro eigene Papiere zurückkaufen. Bis Anfang Mai sollen bis zu 14 Millionen Aktien erworben werden, wie die Börse am Mittwoch mitteilte. Sie will künftig 30 bis 40 Prozent des den Anteilseignern zuzurechnenden Jahresüberschusses als Dividende ausschütten, bislang war die Zielmarke eine Quote von 40 bis 60 Prozent. Der Vorstand rechnet aber mit steigenden Gewinnen, plant mit einer steigenden Dividende pro Aktie. Und: »Insofern überschüssige Liquidität vorhanden ist, beabsichtigt das Unternehmen die Dividende durch Aktienrückkäufe zu ergänzen.« (AFP/jW)