Vor allem Frauen in Teilzeit

Düsseldorf. In deutschen Unternehmen haben in diesem Jahr 13 Prozent aller Führungskräfte in Teilzeit gearbeitet. Die von der Rheinischen Post (RP) am Sonnabend unter Berufung auf das kapitalnahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) veröffentlichten Zahlen zeigen jedoch einen Geschlechterunterschied: Während unter weiblichen Führungskräften 25 Prozent in Teilzeit tätig waren, waren es bei männlichen nur 5,5 Prozent. »Die stärkeren Zeitkonflikte zwischen Beruf und Familie auf höheren betrieblichen Positionen sind ein möglicher Erklärungsgrund, warum Frauen deutlich seltener eine Karriere anstreben als Männer«, wird das IW zitiert. Mehr Führungspositionen in Teilzeit anzubieten sei daher eine Möglichkeit, diese Stellen überhaupt besetzen zu können und dafür Frauen zu gewinnen. (AFP/jW)