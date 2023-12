Indien späht Journalisten mit »Pegasus« aus

Delhi. Die indische Regierung hat nach Recherchen von Amnesty International und Washington Post Journalisten mit der Überwachungssoftware »Pegasus« ausgespäht. Zuletzt sei das Programm im Oktober auf iPhones zweier Journalisten gefunden worden, erklärten Amnesty International am Donnerstag. Die Software des israelischen Herstellers NSO ist in der Lage, sämtliche Daten von Mobiltelefonen auszulesen sowie unbemerkt Kamera und Mikrofon des jeweiligen Gerätes anzuschalten. »Pegasus« wurde an Regierungen überall auf der Welt verkauft. (AFP/jW)