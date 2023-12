New York Times klagt gegen Chat-GPT

New York. Die New York Times hat den Chat-GPT-Entwickler Open-AI und dessen Hauptinvestor Microsoft wegen der Verletzung von Urheberrechten verklagt. Inhalte seien ohne Zustimmung für die Entwicklung von Produkten mit künstlicher Intelligenz (KI) verwendet worden, teilte die Zeitung am Mittwoch mit: »Die generative KI der Beklagten beruht auf massiven Lernmodellen, die durch das Kopieren und Verwenden von Millionen urheberrechtlich geschützter Artikel der Times erstellt wurden.« Der Schaden wird in der Klage auf »mehrere Milliarden Dollar« geschätzt. Open-AI wird aufgefordert, die Nutzung der Inhalte einzustellen und bereits gesammelte Daten zu vernichten. Statt derart konsequent gegen die Verwendung journalistischer Inhalte durch KI-Chatbots vorzugehen, vereinbarte der deutsche Springer-Verlag Mitte Dezember eine Kooperation mit Open-AI. (AFP/jW)