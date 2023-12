Daihatsu will Zulieferer entschädigen

Tokio. Autobauer Daihatsu will Zulieferer für Folgen eines unbefristeten Produktionsstopps entschädigen, teilte Daihatsu am Donnerstag mit. Die in dieser Woche eingestellte Produktion in Japan werde mindestens bis Ende Januar ausgesetzt, während die Behörden Unregelmäßigkeiten bei Sicherheitschecks untersuchten. Toyota kündigte Unterstützung und Kredite für seine hundertprozentige Tochter an. (Reuters/jW)