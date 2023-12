KLP-Fonds verkauft Aktien aus Golfstaaten

Oslo. Der norwegische Pensionsfonds KLP will Aktien von elf Golfstaaten im Wert von 13,5 Milliarden Euro verkaufen. Wegen »nicht akzeptierbar hoher Risiken von Menschenrechtsverletzungen« und Widerständen gegen die Abkehr von fossilen Energieträgern trenne man sich von den Anteilen staatlicher Unternehmen in der Telekommunikations- und Immobilienbranche sowie des saudiarabischen Energieriesen Saudi Aramco, teilte KLP am Donnerstag mit. Die Golfstaaten hätten »autoritäre Regierungssysteme«, die Meinungsfreiheit und politische Rechte einschränkten. Der Pensionsfonds verwaltet umgerechnet rund 63 Milliarden Euro. (AFP/jW)