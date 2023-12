Massenentlassungen nach Lohnprotest

Dhaka. Textilfabriken in Bangladesch reagieren mit Massenentlassungen auf die jüngste Streikbewegung. Die drei Gewerkschaften Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, National Garment Workers Federation und Bangladesh Garments Workers Unity Council erklärten am Donnerstag, in den vergangenen zwei Monaten seien zwischen 1.000 und 5.000 Beschäftigte entweder entlassen worden oder aus Angst vor polizeilicher Verfolgung untergetaucht. Seit Beginn der Lohnproteste, bei denen seit Oktober mittlerweile vier Arbeiter getötet und Dutzende verletzt wurden, seien bereits Hunderte Beschäftigte entlassen worden. (Reuters/jW)