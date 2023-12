Russland: Mehr als 640.000 Zeitsoldaten

Moskau. Russlands Militär hat eigenen Angaben zufolge mehr als 640.000 Zeitsoldaten unter Vertrag. Das geht aus Dokumenten des Verteidigungsministeriums hervor, welche das Internetportal RBK am Donnerstag zitierte. Es ist das erste Mal seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine, dass das Ministerium in Moskau die genaue Zahl der Zeitsoldaten in den eigenen Reihen benennt. (dpa/jW)