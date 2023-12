Mittelmeer: Zahlreiche Schiffsbrüchige gerettet

Marina di Carrara. Seenotretter deutscher Hilfsorganisationen haben im zentralen Mittelmeer mehr als 200 Schiffbrüchige an Bord genommen. Am Donnerstag lief allein die »Sea-Watch 5« mit 119 Geretteten in den Hafen von Marina di Carrara in der Toskana ein, wie die Organisation mitteilte. Die Helfer kritisierten, dass die italienischen Behörden dem Schiff einen rund 1.150 Kilometer vom Einsatzort entfernten Hafen zugewiesen hatten. »Es gibt keine ›stille Nacht‹, wenn Menschen auf der Suche nach Sicherheit übers Meer fliehen müssen«, sagte Anne Dekker, Einsatzleiterin an Bord des Rettungsschiffes. (dpa/jW)