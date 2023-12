Argentinien: Protest gegen Reformen

Buenos Aires. Aus Protest gegen die Politik ihres neuen Präsidenten Javier Milei sind in Argentinien Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Buenos Aires forderten sie am Mittwoch (Ortszeit) die Justiz auf, ein Dekret für eine Deregulierung der Wirtschaft für ungültig zu erklären. »Wir stellen die Legitimität von Präsident Milei nicht in Frage, aber wir wollen, dass er die Gewaltenteilung respektiert«, betonte der Vorsitzende der Baugewerkschaft, Gerardo Martínez. Im Anschluss an die Demonstration gab es Zusammenstöße mit Einsatzkräften, bei denen es sieben Festnahmen gegeben haben soll. (AFP/jW)