Haftstrafe für Studenten in Hongkong

Hongkong. In Hongkong sind am Donnerstag drei Studenten wegen Planung von Bombenanschlägen auf Regierungsgebäude zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und sechs Jahren verurteilt worden. »Was auch immer die Absicht der Angeklagten gewesen sein mag, der Plan war zweifelsohne böse«, kommentierte Richter Alex Lee. »Die feindliche Atmosphäre in den Jahren 2019 und 2020« habe »einige Menschen mit zuvor gutem Charakter zu Radikalen« gemacht. Die beiden Verurteilten waren Mitglied einer Gruppe namens »Returning Valiant«, die sich für eine Unabhängigkeit der früheren britischen Kolonie von China einsetzte. (AFP/jW)