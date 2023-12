Protestierende wollen Belgrad lahmlegen

Belgrad. Fast zwei Wochen nach den Wahlen in Serbien wollen Protestierende am Freitag die Hauptstadt Belgrad lahmlegen. Erst am Sonnabend sollen die Straßen wieder geräumt werden. Die Protestierenden fordern eine Überprüfung der Parlamentswahl vom 17. Dezember. Aus ihr war laut amtlichem Endergebnis der amtierende Präsident Aleksandar Vučić als Sieger hervorgegangen. Die Opposition spricht von Unregelmäßigkeiten. Die Wahlkommission kündigte inzwischen eine Wiederholung in 30 Wahllokalen am Sonnabend an. Das reicht den Protestierenden aber nicht aus. (AFP/jW)