UNO prangert Gewalt in Westbank an

Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat Israel am Donnerstag in Genf dazu aufgerufen, »die ungesetzlichen Tötungen und die Gewalt der Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung« in der besetzten Westbank zu beenden. Sein Büro habe den Tod von 300 Palästinensern dokumentiert, die dort und in Ostjerusalem zwischen dem 7. Oktober und dem 27. Dezember getötet wurden, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht. Darunter seien 79 Minderjährige gewesen. (dpa/jW)